فتح منظومة أرباب الأسر يُنعش الدينار في السوق السوداء

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار مع عودة التداولات اليوم الأحد في السوق السوداء بمدينتي طرابلس و زليتن.

وجاءت التراجعات بعد إعادة تشغيل المصرف المركزي منظومة مخصصات أرباب الأسر للمواطنين الذين لم يستلموا عن العام 2019، وتداول التجار الدولار صباح اليوم بـ5 دنانير و68 قرشا.

وتراجعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية وتم تداوله بـ5 دنانير و69 قرشا، وجرى تداول اليورو بـ6 دنانير و90 قرشا، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18، 228 دينارا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية