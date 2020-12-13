الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 21 حالة وفاة و 899 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 21 حالة وفاة و 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و تماثل 1056 شخص للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (5454) عينة موزعة على المختبرات التالية، فمن مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1800) عينة، و من مختبر فرع المركز مصراته عدد (425) عينة، ومن مختبر مركز بنغازي سبها عدد (40) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (95) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (102) عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (162) عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (132) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (294) عينة، ومن المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (46) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (66) عينة، ومن مختبر فرع المركز الكفرة عينتان، ومن مختبر فرع المركز طبرق عدد (13) عينة، ومن مختبر فرع المركز تازربو عدد (8) عينات، ومن مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (9) عينات، ومن مختبر فرع المركز زواره عدد (4) عينات، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة.

وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات تبين سلبية

( 4555 ) عينة، وإيجابية (899) عينة منهم ( 677) حالة جديدة و ( 222 ) عينة مخالطة لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 1299 والإصابات 90779 حتى الآن.

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