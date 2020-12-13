داخلية الوفاق: ضبط خمسة متهمين بالإتجار بالمخدرات بمستشفى الخمس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط خمسة أشخاص متهمين بالإتجار بالمخدرات داخل مستشفى الخمس التعليمي.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن إدارة المهام الخاصة تلقت بلاغا يفيد بوجود أشخاص يقومون بالإتجار بالمخدرات داخل مستشفى الخمس التعليمي فقامت الإدارة بتكليف وحدة التحري لجمع المعلومات ومراقبة المكان وتم التأكد من صحة المعلومة وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة أصدر مدير إدارة المهام الخاصة تعليمات بتجهيز قوة لمداهمة المكان وضبط وإحضار المتواجدين داخله.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القوة قامت بمحاصرة المكان وإلقاء القبض على خمسة أشخاص من تجار المخدرات والذين قاموا بمقاومة أفراد القوة بالسلاح أثناء محاولتهم الهروب على متن ثلاثة مركبات آلية نوع تويوتا أحداها مصفحة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه عثر على المركبات التي كانوا يستقلونها على كميات من مُخدر الحشيش تُقدر بـ 27 قطعة كبيرة الحجم بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة الخفيفة والذخائر وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.