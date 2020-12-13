لقرب استئناف الرحلات الجوية..صيانة الأجهزة الملاحية بمطار الأبرق

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار الأبرق الدولي صالحين قويدر، اليوم الأحد، أنه تمت صيانة الأجهزة الملاحية بالمطار بعد توفير قطع غيار تمهيداً لتشغيل المطار.

وأوضح قويدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الأجهزة الملاحية تم تركيبها عام 2016، وكان هناك نقص في بعض قطع الغيار بسبب الظروف السنوات الماضية، والتي تم توفيرها الآن وتركيبها.

وأشار مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمطار إلى أن اجتماعًا يجري هذه الأثناء لمناقشة بعض النواقص والمشاكل التي تعرقل عمل المطار.

وأضاف قويدر، أنه تم تجهيز المطار وتوفير المعدات الخاصة لمجابهة فيروس كورونا وتركيب الإرشادات، مؤكداً أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك رحلة جوية وسيتم الإعلان عن عودة الملاحة الجوية بمطار الأبرق الدولي قريباً.