جنائي بنغازي يضبط مجرم حاول الاستيلاء على قطعة أرض بإجراءات مزورة

أخبار ليبيا24

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي ضبط مجرم تعاون مع آخر للاستيلاء على قطعة أرض في مدينة بنغازي بعد تزوير عقود ملكيتها واستغلال تواجد مالكتها خارج ليبيا.

وأضافت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن القضية بدأت بعد ورود ثلاث شكاوى إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي محالة من مركز شرطة القوارشة و قسم البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن بنغازي و النيابة العامة و هي محاضر كان مواطن قد تقدم بها للجهات سالفة الذكر شاكيا استيلاء أشخاص على قطعة أرض بمنطقة القوارشة تخص والدته.

وأوضحت الإدارة أن الشكاوي المحررة من قبل المواطن تفيد أن أشخاصًا أدعو ملكيتهم لقطعة الأرض بموجب عقود شراء متسلسلة تصل لمالكتها غير المتواجدة بدولة ليبيا مؤكدًا عدم قيام والدته ببيع قطعة الأرض.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى أن مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي قام بإحالة المحاضر لقسم مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة و ذلك لخبرتهم الواسعة في الاستدلال في مثل هذه الوقائع.

وأكدت الإدارة أن القسم باشر فور الإحالة مناوب التحقيق عمله تحت إشراف رئيس القسم و تم تأكيد ملكية قطعة الأرض للشاكي عن طريق مصلحة التسجيل العقاري بنغازي.

وأفادت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه تبين أن عقد التنازل عن قطعة الأرض من المالكة و الذي أدعى المشكو فيهم ملكيتهم لقطعة الأرض بموجبه و الصادر بعام 2013م كان غير صحيح كون محرر العقود المذكور بالعقد منقطع عن العمل منذ عام 2012م و توقيعه و ختمه المتواجد بالعقد غير مطابق لسجلات فرع إدارة التفتيش علي الهيئات القضائية بنغازي الذي خاطبه قسم مكافحة التزييف و التزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي للاستفسار عن صحة العقد.

وذكرت أن قسم مكافحة التزييف و التزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي خاطب أيضًا في هذه الواقعة فرع مصلحة الجوازات والجنسية بنغازي بخصوص البطاقة الشخصية المذكورة بالعقد (الطرف الثاني المشتري من المالكة) و الذي رد بدوره بإعطاء القسم كامل البيانات الخاصة بصاحب البطاقة و الذي تم ضبطه من قبل أعضاء التحريات بالقسم.