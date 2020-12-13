القبض على خمسة تجار مخدرات داخل مستشفى الخمس التعليمي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الأحد القبض على خمسة أشخاص من تجار المخدرات، يروجون لتجارتهم داخل مستشفى الخمس التعليمي، وذلك بعد مقاومة بالسلاح من المتهمين.

وقالت الوزارة في بيان إن إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تلقت بلاغا مفاده وجود أشخاص يقومون بالإتجار بالمخدرات داخل المستشفى، ثم كلفت وحدة التحري لجمع المعلومات ومراقبة المكان للتأكد من صحة المعلومة.

وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة، أصدرت التعليمات من قبل مدير إدارة المهام الخاصة بتجهيز قوة لمداهمة المكان وضبط واحضار المتواجدين داخله، إذ قامت القوة بمحاصرة المكان وإلقاء القبض على خمسة أشخاص من تجار المخدرات والذين قاوموا أفراد القوة بالسلاح أثناء محاولتهم الهروب على متن ثلاثة مركبات آلية نوع تويوتا, أحداهما مصفحة.

ومن خلال تفتيش المركبات التي كانوا على متنها عثر بداخلها على كميات من مُخدر الحشيش تُقدر بـ 27 قطعة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة الخفيفة والذخائر، ثم اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وفق البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا