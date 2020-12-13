الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية

نيويورك 13 ديسمبر 2020 (وال) -قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ، يوم أمس السبت، إن على زعماء العالم، إعلان حالة “الطوارئ المناخية” في بلدانهم.

وشدد على أن ذلك ضروري، لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.

وصرح غوتيريش في كلمة عبر الاتصال المرئي: “هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية.. لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم، إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم، حتى نصل إلى الحياد الكربوني”.

ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية، التي تستمر يوما واحدا، وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.(وال نيويورك) س خ.

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