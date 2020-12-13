الزبيدي: تواجد تركيا في طرابلس يعد احتلالا وليس هناك سندا قانونيا لبقاء جنودها في ليبيا

أكد الأستاذ في القانون الدولي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، اليوم الأحد، أن تواجد تركيا في طرابلس حتى الآن يعد احتلالا، موضحا أنه ليس هناك سندا قانونيا لإبقاء أي جندي تركي على الأراضي الليبية.

وأوضح الزبيدي في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية الأمنية التي يتحدث عنها الاتراك والتي أبرمتها حكومة الوفاق غير المعتمدة مع الأتراك، هي اتفاقية باطلة بطلانا مطلقا بموجب القانون الدولي وليس فقط القانون الليبي، لأن آليات التصديق والاتفاق والإبرام خلت من كل الشروط المنصوص عليها لصحة المعاهدات في القانون الدولي.

وأشار الزبيدي إلى أن الاتراك عندما جاءوا إلى ليبيا أعادوا إلى الأذهان ما حدث قديما عندما خضع الليبيين للاحتلال التركي العثماني، وهي الفترة التي لم يشاهدوا خلالها سوى وجود القلاع العسكرية في ليبيا وتشريد الليبيين خارج بلادهم بعد طردهم.

وقال الزبيدي إن الأتراك عندما احتلوا ليبيا لم يتركوا شيئا على الأرض إلا ونهبوه، كما نزعوا ملكية الأراضي الليبية وأعادوا بيعها لليبيين تحت مسمى «الطابو»، والآن عاد الأتراك مرة أخرى بعد كل هذه السنوات لنهب ثروات ليبيا من جديد، تحت مظلات الاتفاقيات الأمنية، فالأتراك لا يريدون خيرا لليبيين.

و أضاف الزبيدي أن المليشيات موجودة في طرابلس والجيش جاء لكي يقضي على التنظيمات الإرهابية وعلى المليشيات المتأسلمة وعلى المرتزقة الذي جاءوا من الخارج واحتلوا الأراضي الليبية واستولوا على العاصمة طرابلس، في حين جاء الأتراك لدعم هذه المليشيات، أما قلب الحقائق وتصوير أن الجيش هو المليشيا وأن المليشيات هي الجيش، فهو أمر مجافي للحقائق.

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