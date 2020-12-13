تقرير يحذّر من سيناريوهات “مظلمة” في ليبيا

حذر تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول ليبيا من سيناريوهات مظلمة في حال تعثر الجهود الرامية لحل النزاع بين الفرقاء الليبيين.

ووصف التقرير الملف الليبي بالقول إن وقف إطلاق النار الهش الذي تم توقيعه في أكتوبر ما زال ساريا في ليبيا وجنب البلاد تجدد الصراع حتى الآن لكن التوترات لا تزال مرتفعة، خاصة أن العام على وشك الانتهاء دون إحراز تقدم كبير في المفاوضات السياسية والاقتصادية التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإعادة توحيد البلد المنقسم، مع حكومتين متنافستين ومؤسسات مالية وعسكرية موازية.

ويرى التقرير أن اتفاق استئناف إنتاج النفط والصادرات ساعد في تهدئة التوترات العسكرية مشيراً إلى أنه بات اليوم مهددا بالانهيار، ما قد يترتب عليه مشاكل مالية جديدة أكثر خطورة بعد الجمود السياسي الذي مرت به البلاد والذي كان آخره تعثر المشاركين في منتدى الحوار في تونس بالتوصل إلى اتفاق حول التصويت على آلية اختيار الأجسام الجديدة المقترحة ما قد يؤدي إلى استمرار فشل المحادثات السياسية ويوصل البلاد إلى لعبة إلقاء اللوم بين الفصائل المتناحرة وربما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر.

وذهب تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى القول إن بعض المفسدين يتربصون داخل منتدى الحوار الليبي وهم حريصون على تخريب تعيين هيئة تنفيذية جديدة لأسباب مختلفة فالبعض يريد بقاء السراج في مكانه، لأنه سيستفيد من الوضع الراهن فيما يعتقد البعض الآخر أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة سيؤخر، الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام المقبل، إلى أجل غير مسمى، لكون الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز ستترك منصبها نهاية ديسمبر الجاري، ما يمكن أن يغلق الفرصة لاختيار حكومة جديدة برحيلها، ما لم يختر خليفتها إعطاء العملية فرصة أخرى، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

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