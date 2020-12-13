برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجهز بنغازي بمعدات لتحسين واقعها الخدمي

ليبيا- أعلنت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” تسليمها بلدية بنغازي 5 شاحنات لنقل القمامة و530 سلة نفايات فضلا عن 42 مضخة صرف صحي.

بيان صحفي للبعثة نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى تجهيز بلدية بنغازي أيضا بخزان مياه و4 مضخات مياه بالإضافة إلى قيام بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” بإعادة تأهيل محطة ضخ المياه لتحسين خدماتها المقدمة لـ800 ألف من سكان مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي البرنامج للعمل يدا بيد من البلديات لتحسين واقع المياه وخدمات النظافة في عموم ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية