شركة الكهرباء: سرقة أسلاك بدائرة توزيع قصر بن غشير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر وضغط منخفض مسافة 200 متر اليوم الأحد على خط الهواري فرعية المنارة مما تسبب في فقد التغذية بنحو (5) محولات بدائرة توزيع قصر بن غشير

وطالبت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي المسؤولين بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي تتكرر بشكل يومي وحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لعدة أيام.