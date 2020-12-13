شيخ قبيلة الزوية لـ”أخبار ليبيا24″: جلسات غدامس “فاشلة” بامتياز

أخبار ليبيا24- خاص

قال عمدة مشايخ قبيلة الزوية الشيخ السنوسي الحليق الزوي إن الجلسات التشاورية التي يعقدها النواب بغدامس جنوب ليبيا اجتماعات فاشلة بامتياز.

وأضاف الحليق في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد أن هذه الاجتماعات فاشلة بسبب استمرار الخلاف الموجود بين أعضاء مجلس النواب أنفسهم.

وأوضح عمدة مشايخ قبيلة الزوية أن قبائل برقه متمسكة بالمقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي أو المقر البديل بطبرق شرق البلاد، مؤكدًا أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن المقر الدستوري لمجلس النواب بنغازي.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها مشايخ القبائل في درنة والأبيار، نتيجتها واضحة وكل مكونات برقة الاجتماعية تجتمع علي ترشيح المستشار عقيلة صالح.

ولفت الحليق إلى أن مبادرة صالح كانت واضحة لحل الأزمة الليبية بإشراك كل مكونات أقاليم الشعب الليبي في حوار وحل الأزمة السياسية.