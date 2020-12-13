شركة الكهرباء: سرقة اسلاك ضغط عالي وفقد التغذية لنحو 5 محولات بدائرة قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200 متر وضغط منخفض مسافة 200 متر على خط الهواري فرعية المنارة مما سبب ذلك في فقد التغذية نحو (5) محولات بدائرة توزيع قصر بن غشير.

وطالبت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في بلادنا وبشكل شبه يومي من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية، لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن .

ويذكر أن الشركة العامة للكهرباء تعرضت للعديد من السرقات وأعمال الشغب والنهب في ظل حالة من الانفلات الأمني في طرابلس لم يتم السيطرة عليها حتى الآن، مما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين الذين أجبروا على الخروج في تظاهرات تعبر عن غضبهم بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في كافة المناطق وهي الأزمة التي لم يتم حلها حتى الآن.

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