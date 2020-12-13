الكريو: شبكة الصرف الصحي بطرابلس متهالكة وأعمال النظافة مستمرة لمنع تجمع مياه الأمطار

ليبيا – قال عضو بلدية طرابلس المركز ناصر الكريو إن أعمال النظافة مُستمرة لغرف الصرف الصحي، والبلدية تعاونت مع شركة المياه والصرف الصحي بهذا الشأن.

الكريو وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح أن الشبكة الموجودة داخل طرابلس قديمة والطاقة الاستيعابية ليست جيدة، لافتًا بأنه من الممكن تراكم المياه بعد التنظيف لعدة ساعات وبعد ذلك تنصرف.

عضو البلدية اختتم: “هناك بعض المُختنقات التي يتم محاولة حلحلتها في بعض الجهات بالبلدية، بينما الأماكن الثانية لا يوجد بها مشاكل، وقمنا بحصر وتحديد المساكن المُتهالكة خوفًا من سقوطها على المواطنين”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية