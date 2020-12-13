البرغوثي لليبيا 24: دور الدكتور سيف الإسلام في المصالحة بين الجطاوله والدواقل يمهد لدوره في المصالحة العامة بليبيا

خاص ليبيا 24 / حنان منير

أعرب رئيس وفد مشايخ وأعيان بني وليد الشيخ محمد البرغوثي، عن مباركته للصلح بين الجطاوله والدواقل، الذي تم توقيعه امس السبت الساعة السابعة مساءا

وكشف البرغوثي في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24″ أن العائلتين تنازل كل منهما للأخر عن الدماء والممتلكات وتم الصلح، مشيرا إلى أنه كان بين القبيلتين 12 قتيلا وعدد كبير من الجرحى.

وأفاد البرغوثي، بأن وفد ورفلة وبرقة والمقارحة ظل 15 يوم يجتمع بهم صباحا ومساءا حتى وصلوا لاتفاق يرضي الجانبين ليعيشوا في سلام بعيدا عن الاقتتال وإسالة الدماء.

كما كشف البرغوثي أنه يجرى الآن الترتيب لمقابلة بين العائلتين لتقريب العلاقات مرة أخرى.

وحول دور الدكتور سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي في الصلح وحقن الدماء قال البرغوثي، إنه علم من العائلتين بأن الدكتور سيف الإسلام تواصل معهما وحثهما على الصلح، مضيفا ويهمنا تعاونه وتدخله بطريقته الخاصة حرصا منه على الصلح.

وأكد البرغوثي، أن الدكتور سيف الإسلام لابد أن يكون له دور في المصالحة العامة الشاملة على مستوى الوطن.

وقدم رئيس وفد مشايخ وأعيان بني وليد الشكر إلى وفدي قبائل برقه والمقارحه على تضامنهما مع وفد ورفله جنبا إلى جنب من أجل اخماد نار الفتنة ورأب الصدع وحقن الدماء في سبها

وأكد البرغوثي أن وفد ورفلة دعا أهالي سبها إلى نبذ الخلافات، للخروج من النفق المظلم إلى بر الأمان.

وأشار البرغوثي إلى قدرة القبائل الليبية على قيادة المصالحة العامة إذا ما توفرت لها السبل الكفيلة لتحقيق أفكارها على أرض الواقع.

وأوضح البرغوثي، أن الدور القبلي بدأ يعود للمشهد الليبي من جديد لوقف نزيف الدماء، والدليل على ذلك ما قام به وفد مجلس أعيان مدينة بني وليد.

وأشار البرغوثي إلى أن “ما تحتاجه القبائل الليبية للقيام بالمصالحات الوطنية الشاملة هو حل المليشيات، وتنظيم انتخابات رئاسية عامة ومباشرة وتشكيل حكومة موحدة تقدم الخدمات الضرورية وتجهز لإجراء الانتخابات بشكل عاجل”

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