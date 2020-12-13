«ستيفاني» تحدد خيارين لاختيار السلطة التنفيذية وتطلب من لجنة الحوار التصويت عليهما

وجهت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، رسالة إلى أعضاء لجنة الحوار السياسي الـ75 بشأن تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية المعنية بإدارة الفترة التحضيرية للانتخابات.

وقالت ويليامز في رسالتها: “تهديكم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطيب التحيات، وتود أن تعبر عن بالغ التقدير والاعجاب بجهودكم القيمة ونقاشاتكم المستفيضة خلال الأيام الماضية حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في تحديد ألية لاختيار السلطة التنفيذية المعنية بإدارة الفترة التحضيرية للانتخابات الوطنية”، على حد قولها.

وأضافت “بناء على ذلك استخلص فريق البعثة من مجمل المقترحات والنقاشات خيارين اثنين نضعها بين أيديكم للبدء بعملية التصويت على النسبة المطلوبة لاعتماد أحدهما”.

وتابعت “سيكون التصويت على أحد الخيارين التاليين: 1- ثلثا الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم، 2- 60% من الأعضاء بالإضافة إلى 50%+1 من كل إقليم”.

واستطردت “علما أن الخيار الذي سيحصل على ثلثي الأصوات سيتم اعتماده، ونود التنويه أن العملية ستبدأ عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم وتستمر حتى يوم غدٍ الاثنين الساعة السادسة مساء”.

وواصلت “نشكر لكم تفاعلكم الكبير وحرصكم على المشاركة والمساهمة بإيجابية لكي نتمكن من المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي توافقتم عليها في لقاء تونس الشهر المنصرم”، بحسب وصفها.