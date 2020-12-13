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اتجاه لاعتماد نسبة 61 % أو الثلثين للتصويت على منع المسؤولين من تولي المناصب

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة على اجتماعات الحوار السياسي الليبي أن هناك اتجاها قويا لاعتماد نسبة 61% أو الثلثين للتصويت على منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي لكل شخص تولي المسؤولية منذ العام 2014.

وقالت المصادر إنه سيراعى نسبة «50+ 1» في الإقليم الواحد للتصويت على «منع تولي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية لكل مسؤول حكومي أو تشريعي منذ 2014، بدل نسبة الـ 75% التي كانت سببا في عدم اتخاذ قرار خلال جلسات الحوار بتونس، في جلسة تونس، حيث كانت نتيجة التصويت 61%». وأشارت المصادر إلى أن جلسة التصويت ستعقد في الثالثة عصر اليوم الأحد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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