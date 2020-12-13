بسبب تهديدات أنصار عقيلة صالح بالانسحاب .. البعثة الأممية تطرح خيارين للتصويت على أحدهما بدلا من التصويت على آلية الاختيار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاحد، أن فريق البعثة استخلص من مجمل المقترحات والنقاشات خيارين إثنين، وطالبت لجنة الحوار بالتصويت على النسبة المطلوبة لاعتماد أحدهما.

وأوضحت البعثة، أن التصويت سيكون على أحد الخيارين التاليين:

وأضافت البعثة أن الخيار الذي سيحصل على ثلثي الاصوات سيتم اعتماده، مؤكدة أن العملية ستبدأ عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم وتستمر حتى يوم غدٍ الساعة السادسة مساء.

وأكد مراقبون، أن البعثة بذلك ستجري التصويت على النسبة المطلوبة لاعتماد أحد الخيارين بدلا من التصويت على آلية الاختيار، وذلك بسبب التهديدات من أنصار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالانسحاب وإعلان الانفصال في حالة عدم اختيار الخيار رقم 3 حتى تفوز ورقة عقيلة وباشاغا بمنصبي رئاسة الوزراء والرئاسي.

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