الأرصاد يحذر الصيادين من هبوب رياح قوية على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، تصل سرعتها ما بين 25 و35 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 أمتار و4.5 مترا.

وأوضح المركز في نشرته الجوية للصيد البحري أن هذ التحذير يبدأ من الحادية عشر صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي وينتهي عند الثانية ظهر غد الإثنين.

كما حذر المركز من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي تتحول غد إلى شمالية غربية، وتصل سرعتها الى مابين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين بين 3 أمتار و4.5 مترا، منوها بأن بداية صلاحية التحذير في الحادية عشر صباح اليوم الأحد ونهايته في الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل.

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