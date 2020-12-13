«مركزي البيضاء» يعلن صدور أول دليل للتفتيش الرقابي على القطاع المصرفي لسنة 2020

أعلن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، اليوم الأحد، في بيان له عن صدور أول دليل للتفتيش الرقابي على قطاع المصرفي في ليبيا لسنة 2020 .

وأكد موظفي المصرف، أنه قد تم ذكر جميع المراجع المستند إليها هذا الدليل،،كما يأتي بعد صدور أول تقرير تفتيش( ميداني) لسنة 2019.

ومن جانب آخر، عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين مجلسي الإدارة بالمصرفين المركزيين في طرابلس والبيضاء اجتماعها الأول اليوم الأحد.

وقال مصدر مسؤول لـ”الساعة 24″ إن الاجتماع الأول للجنتين شهد توافقا على بحث الترتيبات لتوحيد مجلس إدارة مركزي طرابلس والبيضاء، وكذلك إجراءات توحيد سعر الصرف.

وأكد المصدر استمرار عقد اجتماعات اللجنتين حتى التوصل إلى اتفاق رسمي يعقبه اجتماع لمجلس الإدارة.