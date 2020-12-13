صدور كتاب إدارة الأزمات المعقدة وتأثير مهارات القيادة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2020

أصدر الدكتور عصام عطية الإمام كتابا بعنوان إدارة الأزمات المعقدة وتأثير مهارات القيادة (دراسة تحليلية الأزمة المعقدة في قطاع النفط والغاز في ليبيا 2016.2011).

ويتألف الكتاب الصادر عن مكتبة الرواد من 312 صفحة ويقول مؤلفه إن الأزمات تعتبر “السمة المعاصرة التي تواجه المنظمات في مختلف أنشطتها ومستوياتها وبذلك يمكن القول إنه لا توجد منظمة في العالم لم تواجه أزمات لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على سير العمل ومستوى الأداء بها”.

وأضاف “نظرا للتقلبات التي يشهدها العالم في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها فإن وقوع الأزمات أصبح شيئا مألوفا ومعتادا مما ترتب عنه المزيد من الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى شرح وفهم الأسباب والخصائص والأنواع المختلفة لتلك الأزمات وكيفية إدارتها ومواجهتها وفقا لحجم وطبيعة وخصوصية كل أزمة من الأزمات والمهارات القيادية التي تمثل الأمصال العلاجية التي يجب أن يتمتع بها القادة لمواجهة وإدارة الأزمات ولاسيما الأزمات المعقدة.