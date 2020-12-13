البرلمان العربي: على الأطراف الليبية تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار

ليبيا – شدّد محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية على أن اجتماع البرلمان العربي كان جزءًا من سلسلة من الاجتماعات، التي عقدها البرلمان الفترة الماضية لبحث مستجدات العمل العربي وقضاياه الراهنة، منها مستجدات الأوضاع في ليبيا.

اليماحي أوضح وفقًا لصحيفة “الاتحاد” أن البرلمان دعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار، من خلال حوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف، والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد البرلمان العربي دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تدعم سيادة الدولة على كامل أراضيها وتصون وحدتها وتنهي جميع أشكال التدخّلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية