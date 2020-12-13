بعد رعايته الصلح بين الدواقل والجطاوله .. السعيدي لـ ليبيا 24: الدكتور سيف الإسلام له دور كبير في المصالحة الوطنية وشعبيته واسعة

خاص ليبيا 24/ حنان منير

رحب عضو مجلس النواب عن الجنوب علي السعيدي، بتوقيع اتفاق الصلح بين أبناء القبيلة الوحدة بيت الدواقل و الجطاوله بمساعي الدكتور سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي وقبيلة ورفلة وقبائل من شرق البلاد، وذلك لنزع فتيل الحرب والفتنه بين البيت الوحد والقبيلة الواحدة

وأكد السعيدي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الدكتور سيف الإسلام كان له دور كبير في المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة اذا استقرت ليبيا سيكون صندوق الاقتراع سيد الموقف، مشددا على أن للدكتور سيف الإسلام شعبية كبير جدا.

ودعا السعيدي، جميع الليبيين إلى الاصطفاف في صف واحد وتوجيه بنادقهم تجاه العدو الغازي في ليبيا ومرتزقته السوريين والأتراك الذين دخلوا البلاد بدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة لقتل الشعب الليبي واغتصاب خيراته.

ولفت السعيدي، إلى أن وفد ورفلة دعا أهالي سبها إلى نبذ الخلافات، للخروج من النفق المظلم إلى بر الأمان، مشيرا إلى قدرة القبائل الليبية على قيادة المصالحة العامة إذا ما توفرت لها السبل الكفيلة لتحقيق أفكارها على أرض الواقع. وأردف السعيدي، أن الدور القبلي بدأ يعود للمشهد الليبي من جديد لوقف نزيف الدماء، والدليل على ذلك ما قام به وفد مجلس أعيان ورفلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24