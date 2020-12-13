“عمل الوفاق” تعتمد دفعة جديدة من الملاكات الوظيفية

اعتمدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق خلال شهر نوفمبر عددا من الملاكات الوظيفية.

وبحسب بيان الوزارة فإن هذه الملاكات شملت عددا من الجهات منها مستشفى بن جواد العام وشبكة ليبيا للتجارة والمعهد العالي للتقنيات الهندسية طرابلس ومركز قرطبة لخدمات الكلى وكلية العلوم والتقنيات الطبية طرابلس وغيرها.

وأشارت وزارة العمل إلى أنه ومع آخر دفعة اعتمدتها منذ بداية العام الحالي وصل عدد الملاكات الوظيفية المنجزة إلى 182 ملاكا وظيفيا لجهات عامة مختلفة.

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