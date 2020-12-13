تقرير: أرباح ليبيا من السياحة الأجنبية تلاشت بعد أحداث 2011

أفاد موقع “فرانس24″، اليوم الأحد، بأن ليبيا قبل عام 2011م كانت منفتحة على السياحة الأجنبية بعد عقود من المقاطعة من قبل المجتمع الدولي.

وأوضح الموقع في تقرير له أن طرابلس بدأت مع رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في عام 2003م في إصدار التأشيرات و إنشاء وزارة للسياحة و أطلقت استراتيجية لجذب الزوار الدوليين.

و أضاف الموقع أن ليبيا استقبلت 110 آلاف سائح أجنبي في عام 2010م، وكسبت 40 مليون دولار، إلا أن هذه الأرقام تلاشت بعد أحداث نكبة فبراير 2011م

وأشار الموقع إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، أحيا الآمال في أن تتجه ليبيا نحو الاستقرار والسلام بعدما أصبحت ملاذاً لتجار البشر، مبينا أن معظم الحكومات الأجنبية لا تزال تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة لليبيين الذين أنهكتهم الحرب، فقد حان الوقت للانطلاق وتنظيم الرحلات.

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