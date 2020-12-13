“النائب” عمر قرميل يودع الحياة في “طنجة” متأثرا بإصابته بـ “كورونا”

توفى اليوم الأحد، عمر غيث قرميل عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الزنتان، وعضو لجنة الحوار الليبي الذى ترعاه البعثة الأممية، وذلك أثناء وجوده الأيام الماضية في مدينة طنجة المغرب.

وكشفت مصادر إعلامية عربية، عن أن وفاة النائب عمر غيث قرميل، جاءت عقب إصابته الفترة الماضية بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه كان يتلقى المتابعة الطبية بمستشفى العزل في طنجة

وقد أصيب النائب عمر قرميل بفيروس كورونا، خلال مشاركته بالحوار الاجتماعى التشاوري لأعضاء مجلس النواب بالمملكة المغربية في 24 نوفمبر الماضي، فيما نعى عدد من النواب عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي النائب الراحل عمر قرميل .

وعرف فريميل بمعارضته للنظام السابق في ليبيا بقيادة معمر القذافي، إذ دأب على مهاجمته والكتابة ضد السياسات المتبعة من قبله.