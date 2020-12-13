“النائب” عمر قرميل يودع الحياة في “طنجة” متأثرا بإصابته بـ “كورونا”

توفى اليوم الأحد، عمر غيث قرميل عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الزنتان، وعضو لجنة الحوار الليبي الذى ترعاه البعثة الأممية، وذلك أثناء وجوده الأيام الماضية في مدينة طنجة المغرب.
وكشفت مصادر إعلامية عربية، عن أن وفاة النائب عمر غيث قرميل، جاءت عقب إصابته الفترة الماضية بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه كان يتلقى المتابعة الطبية بمستشفى العزل في طنجة
وقد أصيب النائب عمر قرميل بفيروس كورونا، خلال مشاركته بالحوار الاجتماعى التشاوري لأعضاء مجلس النواب بالمملكة المغربية في 24 نوفمبر الماضي، فيما نعى عدد من النواب عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي النائب الراحل عمر قرميل .
وعرف فريميل بمعارضته للنظام السابق في ليبيا بقيادة معمر القذافي، إذ دأب على مهاجمته والكتابة ضد السياسات المتبعة من قبله.
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