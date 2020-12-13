مشاريع كهربائية في طبرق قيد التطوير والتحسين

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدي طبرق، السبت، اجتماعا مع إدارة الشركة العام للكهرباء لبحث عدد من المشاريع بالبلدية.

ونوقش خلال الاجتماع مشروع إنشاء الأعمال المدنية ورصف الطريق للمحطة 400 بمنطقة كروم الخيل التي تربط المحطة الغازية الجديدة لتوزيع الجهد على نطاق البلدية والبلديات المجاورة.

كما تطرق الاجتماع لزيارة موقع المحطة الغازية الجديدة وموقع محطة 400 كيلو فولت والخط الرئيسي التميمي طبرق 220 كيلو فولت، بالإضافة إلى متابعة مشروعات المحطات التي تقع تحت التنفيذ ومناقشة جميع الاختناقات والاحتياجات الخاصة بقطاع الكهرباء ببلدية طبرق.

وحضر الاجتماع مدير مكتب المشروعات نصر شرح البال ومدير عام نقل الطاقة ضو محمد ضو، إلى جانب مدير عام مشروعات نقل الطاقة عزالدين مقام، وعبد الناصر طلاق مدير عام الجهد المتوسط .

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