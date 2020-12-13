السيسي يبحث مع نظيره الموريتاني تطورات الملف الليبي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن تم خلال الاتصال تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الامن الاقليمي، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.