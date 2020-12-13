حسني بي: 60 مليار دينار حصيلة السرقة وإفقار 80% من الشعب الليبي

أعلن رجل الأعمال حسني بي، عن توقعاته أن يقوى الدينار أمام الدولار في سعر الصرف بنسبة 10% خلال الشهور السبعة المقبلة.

ورأى بي، أنه من الضروري إلغاء الدعم وتعويضه ببدل أطفال وزوجة لتتوازن اسعار الدولار في ليبيا الفترة المقبلة، معلنا عن أنه لو تم تعديل سعر الصرف في 2016 لصار سعر الدولار اليوم بحد أقصى 52 جنيه أو 2.5 جنيه.

وأشار رجل الأعمال إلى أن أزمة الدولار حدثت مع ازدياد الميزانية، ففي 3 سنوات تم تحويل 60 مليار دولار عن طريق شركات ويسترن يونيون وفيزا وماستر كارد.

وأكد بي، أن الألف دينار سيكون بعد الخميس المقبل أقوى بنسبة 25% عن اليوم، و أن كل البضائع سترخص بناء على السعر الجديد، وأن الوضع الاقتصادي سيتحسن بنسبة 20% إلى 40% مما عليه اليوم.

وكشف رجل الأعمال عن أن حليب الأطفال سيغلي سعره خلال الفترة المقبلة نوعا ما، وأرجع هذا إلى أنه “مُسعّر على 3 جنيهات و65 قرشا وسيسعر على 4 جنيهات و45 قرشا”.

وجدد بي دعوته بتحديد سعر الصرف لجميع الأفراد والحكومة، منوها إلى أن هذا الأمر واجب فعله منذ عام 2012، خاصة بعدما تم إفقار 80% من الشعب الليبي وسرقته من قبل 1%، وهم ليسوا تجارا بل مجرمين.

ودعا بي إلى حصر هذه الأموال التي تم تجميعها بطريقة فاسدة خلال هذه الفترة، والتي فدرها بما يصل إلى 60 مليار دينار، معتبرا أنه من المفترض أن كلا من وزارة الخزانة ومصرف ليبيا المركزي يعملون على خلق آلية لمحاصرة هذه الأموال.

وكرر بي تأكيده أن الدينار سيقوى حتى بدون تحديد السعر من قبل مصرف ليبيا المركزي، وعلل هذا بأن السعر الحالي مربوط بحقوق السحب الخاصة والدولار سينخفض مع حقوق السحب الخاصة.

وقال بي، إن ن لديه الدولارات في منزله يغيرهم اليوم بـ4.5 جنيه أو بـ.60 أو حتى بـ4.40 دينار

ودعا بي، المصرف المركزي لبحث توحيد سعر الصرف في جميع الأغراض، وحذر من أزمة في العملة الورقية، مطالبا بمحاصرة كل من خزنوا الأموال من تجار المخدرات ومهربي الوقود والفاسدين في الحكومة.

يشار إلى أن تصريحات بي عن انخفاض الأسعار وعودة الدينار إلى قوته لا تتطابق مع الواقع الذي يعيشه الشعب الليبي والتدهور الذي يعاني منه الاقتصاد منذ 2011 وحتى الآن والذي من الصعب أن يستعيد قوته بين ليلة وضحاها، فبعض الليبيين لا يجدون الدينار وليس الدولار.

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