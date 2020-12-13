شركة الكهرباء: سرقة 1400 متر أسلاك.. ويجب الحد من هذه الظاهرة الغريبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1200 متر، وضغط منخفض مسافة 200 متر اليوم الأحد على خط الهواري فرعية المنارة.

وأوضحت الشركة في بيان طالعته “الساعة 24” أن ذلك تسبب في فقد التغذية نحو (5) محولات بدائرة توزيع قصر بن غشير.

وطالبت الشركة بضرورة “وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في بلادنا وبشكل شبه يومي من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن”.

وكانت الشركة العامة للكهرباء عبرت أمس السبت، عن انزعاجها من استمرار عمليات سرقة ونهب الأسلاك الكهربائية دون رادع من حكومة الوفاق.

وكشفت الشركة عن سرقة 1200 متر أسلاك نحاس بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، و1450 مترا بدائرة توزيع شرق زليتن، و1200 متر بدائرة توزيع سيدي السائح بترهونة، إضافة إلى 750 مترا بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وتكرر الشركة شكواها من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت وزارة داخلية الوفاق بمجابهة تلك الظاهرة، إلا أنها لم تستطع إلى الآن ردع هذه العمليات.