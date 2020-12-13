شركة الكهرباء: الانتهاء من صيانة محطة 66 الزنتان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال صيانة محطة 66 الزنتان بشكل كامل وإرجاع التيار الكهربائي لكافة المناطق.

وأوضحت الشركة، أن بعدما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوم أمس السبت بمناطق الرياينة والغنايمة وأم الجرسان والقلعة، قامت فرقة الصيانة التابعة لدائرة الجهد المتوسط غريان المكلفة بإجراء أعمال الصيانة لمحطة 66 الزنتان بمحاولة الصيانة، ولكنها لم تتمكن من إجراء الصيانة في مواعيدها المحددة بسبب سرقة سيارات ومعدات الفرق مما آخر أعمال الصيانة.

ولفتت الشركة، إلى أن الفرق الفنية بإدارة توزيع الجبل ومكتب الوسط وأم الجرسان وقسم التشغيل بدائرة توزيع يفرن وفنيي محطة 66 الزنتان قاموا بصيانة السكينة وإرجاع الخط الكهربائي.

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