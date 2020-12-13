تسجيل 138 إصابة بـ«الليشمانيا» لدى المركز الصحي المدينة في بني وليد منذ نوفمبر

قال مدير المركز الصحي المدينة ببني وليد، بلعيد مطراو، إن عدد حالات الإصابة بمرض الليشمانيا التي سجلها المركز منذ شهر نوفمبر الماضي بلغت 138 حالة إصابة.

وذكر مطراو لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن العلاج متوافر في الوقت الحالي، لكن الاعتماد على المكافأة وإطلاق برنامج وطني شامل بتكاتف كل الجهود والبلديات هو الحل لتقليل الإصابات في المدينة.

وأوضح مطراو أن هناك عدة أسباب أدت إلى زيادة عدد حالات الإصابة بمرض الليشمانيا في بني وليد، أهمها تكدس القمامة وطفح مياه الصرف الصحي التي تعتبر بيئة خصبة لنشاط ذبابة الرمل المسبب الرئيسي للمرض.

وناشد مطراو الجهات المسؤولة وعلى رأسها شركة النظافة العامة بضرورة إطلاق حملات لنظافة المدينة وإزالة المخلفات ورش الشوارع بالمبيدات الحشرية بصفة دورية، للحد من انتشار الذبابة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا