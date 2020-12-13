عفيفي: الإدارة الأميركية الجديدة لديها تحفظات شديدة على العبث التركي ومحاولات التمدد في ليبيا

ليبيا – قال عضو الحزب الديمقراطي الأميركي مهدي عفيفي إن العقوبات الأمريكية على تركيا كانت متوقعة خاصة بعد شراء تركيا منظومة “إس 400” الروسية، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهاونت في هذا الأمر كثيرًا، ومن المعروف أن أي دولة تخرج عن منظومة التسليح الغربية ستتعرض لعقوبات.

عفيفي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد أضاف: “تزامنت العقوبات الأميركية مع عقوبات منتظرة للاتحاد الأوروبي على تركيا بسبب أعمال التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط، والدول تنتظر تولي الرئيس بايدن السلطة لتنسيق فرص عقوبات جديدة على أنقرة”.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة لديها تحفظات شديدة على العبث التركي في المنطقة، ومحاولات التمدد في سوريا وليبيا.

عضو الحزب الديمقرراطي أعرب عن اعتقاده بأنه تكون هذه العقوبات قد تمهد لفرض عقوبات جديدة على أنقرة بشكل أكبر وأكثر قسوة قد تؤثر كبير على سعر صرف الليرة التركية، وقد تخير واشنطن أنقرة بين العودة كحليف للولايات المتحدة أو تحمل عواقب وخيمة بدلا من ذلك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية