بسبب سرقة أسلاك كهربائية.. فقد التغذية بدائرة قصر بن غشير في طرابلس 

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، “إن سرقة الأسلاك الكهربائية تسبب في فقد التغذية نحو 5 محولات بدائرة قصر بن غشير بطرابلس.

واكدت الشركة في بيان لها سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 1200 متر، وسرقة 200 متر من أسلاك الضغط المنخفض على خط الهواري فرعية المنارة.

وطالبت الشركة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في البلاد وبشكل شبه يومي من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية.

ودعت الشركة إلى حماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناتهم.