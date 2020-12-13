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شركة الكهرباء تخصص أرقام لتلقي بلاغات المواطنين عن أعطال الشبكة العامة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تخصيص أرقام هواتف لتلقّي بلاغات المواطنين عن أي عطل قد يحدث في الشبكة الكهربائية.

الشركة العامة للكهرباء نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد أرقام غرف الصيانة: “طرابلس المركز 0913558701، حي الأندلس 0913558734، سوق الجمعة 0913558760، الهضبة 0913558750، مشروع الهضبة 0913692075، عين زارة 0913692163، الحي الصناعي 0913692112، الساحل 0913692097، تاجوراء 0913692123، السراج 0913558775، جنزور 0913692073، الكريمية 0913692110، بئر الأسطى ميلاد 0913692169، قصر بن غشير 0913692180”.

 

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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