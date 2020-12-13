شركة الكهرباء تخصص أرقام لتلقي بلاغات المواطنين عن أعطال الشبكة العامة

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تخصيص أرقام هواتف لتلقّي بلاغات المواطنين عن أي عطل قد يحدث في الشبكة الكهربائية.

الشركة العامة للكهرباء نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد أرقام غرف الصيانة: “طرابلس المركز 0913558701، حي الأندلس 0913558734، سوق الجمعة 0913558760، الهضبة 0913558750، مشروع الهضبة 0913692075، عين زارة 0913692163، الحي الصناعي 0913692112، الساحل 0913692097، تاجوراء 0913692123، السراج 0913558775، جنزور 0913692073، الكريمية 0913692110، بئر الأسطى ميلاد 0913692169، قصر بن غشير 0913692180”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية