تقرير: الصراع في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن تسبب في هدم ‏العديد من المدارس

أكدت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يبذل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جهودا لإنقاذ أطفال ليبيا من التسرب من التعليم، وهي أزمة تفاقمت خلال جائحة فيروس كورونا.

وأجرت بعثة الاتحاد ‏الأوروبي في ليبيا زيارة لمركز “بيتي”، حيث يستطيع مئات الفتيان ‏والفتيات متابعة دراستهم عبر الحصول على كتب ومواد تعليمية أخرى، ‏وكذلك استخدام الحواسب الإلكترونية التي يتم استخدامها في الدراسة.

فيما قالت اليونيسيف في تقارير عدة إن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في ليبيا يناهز 348 ألفا، يعانون نقصا في الغذاء والرعاية الصحية ‏والتعليم واكتساب المهارات اللغوية المختلفة، فضلا عن تلقى ‏المواد العلمية التي تبنى شخصيتهم ومسارهم التعليمي.

ومن جانبه، يقول المستشار الأسبق بالأمم المتحدة ‏لحقوق الإنسان أشرف الدعدع، إن جهود أوروبا واليونيسيف تساعد على توفير أبسط ‏حقوق الطفل الليبي في وقت ‏النزاعات المسلحة، طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين ‏وقت الحرب الموقعة عام 1949، حيث تنص الاتفاقية على حماية عامة للأطفال ‏باعتبارهم أشخاصا مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية، وتم تدعيمها بالاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام ‏‏1989، وشكلت منعطفا حاسما في تاريخ الطفولة، حيث بات ‏ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن ‏التغاضي عنها.

ولفتت المصادر إلى أن الصراع في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن تسبب في هدم ‏العديد من المدارس أو إلحاق الضرر بها، مما أدى إلى إغلاق عدد كبير منها على خلفية المعارك المتواصلة.

وخلال عام 2020 انتشر وباء كورونا مع استمرار توتر الأوضاع داخل ليبيا، مما عرض آلاف الأطفال إلى خطر التخلف ‏عن مسارهم التعليمي، رغم الجهود الأممية ودول الجوار ‏الليبي في تهدئة الأوضاع من خلال عدة اجتماعات أو تفاهمات سياسية.

بدوره، قالت المعلمة أسماء بوشوشة، إن برنامج دعم البلديات في ليبيا ساهم في توفير الأجهزة ‏التعليمية للطلاب بهدف دعم مواهبهم وأفكارهم، ‏وتعويضهم عن الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد حاليا.

وأكدت أسماء أن التعاون بين أوروبا وبعض ‏المؤسسات الأهلية في ليبيا غيّر من ثقافة التعليم في البلاد، وواكب ‏متطلبات العصر والأوضاع العالمية بسبب جائحة كورونا في الاهتمام ‏والاعتماد على التعليم عن بعد.

وأوضحت المصادر، أن الاتحاد الأوروبي شارك في تمويل برنامج “دعم البلديات” الذي ‏تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (‏GIZ‏)، ويدعم البرنامج 16 بلدية ‏ليبية شريكة لضمان تقديم أفضل الخدمات على المستوى المحلي، كما ساهم في معالجة تضرر العديد من المدارس التي دمرت أثناء الصراع الليبي، أو اضطرت إلى إغلاقها بسبب استمرار النزاع في 2020.

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