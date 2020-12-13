مصر وموريتانيا تؤكدان على ضرورة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الأحد، تعزيز التعاون الثنائي المشترك على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تم خلاله تناول الأزمة الليبية وانعكاساتها المباشرة على الأمن القومي على البلدين، وعلى الأمن الإقليمي.

ودعا الطرفان إلى ضرورة تكثيف التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، مؤكدين حرصهما الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا.