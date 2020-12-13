السيسي ونظيره الموريتاني يؤكدان حرصهما على إنهاء الأزمة الليبية

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أ كدا على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجانبين لحل الأزمة الليبية.

وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي ونظيره الموريتاني.

وأفادت الرئاسة أنه تم خلال الاتصال تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، مضيفة أن الجانبان توافقا على ضرورة تكثيف التنسيق حول هذه الأزمة، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمي.

وشددت الرئاسة على أن الجانبان أكدا الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد.

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