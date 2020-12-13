وصول 25 ألف طن من البنزين إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إن ناقلة النفط “أنوار ليبيا” وصلت، اليوم الأحد، إلى منطقة المخطاف في ميناء طرابلس البحري.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى انتهاء ناقلة أنوار الخليج من الشحن ليل أمس، مشيرة إلى أنها في طريقها لميناء طرابلس البحري لتباشر عمليات التفريغ بعد انتهاء أنوار افريقيا.

وقالت الشركة أن عمليات حركة النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعدة مسبقا لوصولها للموانئ الليبية.

وفي السياق، ذكرت الشركة الليبية للموانئ في تقرير حركة السفن اليومية أن الناقلة تحمل على متنها 25 ألف طن من وقود البنزين ومستعدة لدخول المنطقة للتوزيع في حال تحسن الطقس علما أن تأخرها كان سببه سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت شركة البريقة عن وجود خزان جاهز للاستلام من مصفاة الزاوية بكمية 7400 طن، يجري العمل على ضخها في مستودعات البريقة، مطمئنة المواطنين بتوافر الوقود بنوعيه مطالبة بعدم تصديق الشائعات حول نقص الوقود.