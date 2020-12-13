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المناورة بالاعياء.. أسلوب البعثة الأممية لفرض عقيلة صالح و باشاغا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الأممية لدى ليبيا ، تعمدت تجميد ملتقى الحوار الليبي في تونس، و إحباط المشاركين فيه ، لتمرير مخططها بتولي رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، رئاسة المجلس الرئاسي المقبل .

و أوضحت المصادر – المطلعة على كواليس المؤتمر- ، أنه في المقابل ستتولى جماعة الإخوان المسلمين قيادة الجهاز التنفيذي، عبر تولي وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، رئاسة الحكومة ، مشيرة إلى أن البعثة استطاعت إحباط المشاركين في الحوار مما أدى إلى عدم التزام بعضهم و غياب البعض الأخر.

و أضافت المصادر أن البعثة الأممية ستعلن تعليق المحادثات بداية من 23 ديسمبر الجاري و لحين إنتهاء عطلة أعياد الميلاد في 5 يناير ، لافتة إلى أنها بمجرد استئناف المحادثات ستعلن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز استقالتها من منصبها بعد أن تمرر صفقة تعيين عقيلة صالح و باشاغا بسياسة و أسلوب المناورة بالاعياء، لتبدأ مرحلة انتقالية جديدة بنفس الوجوه القديمة و التي هي في الأساس سبب الأزمة التي تعيشها ليبيا بحسب المصادر.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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