“الثني” يطلع على سير عمل وزارة المالية ويوجه بعدم عرقلة الخدمات المقدمة للمواطن

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اجتماعا اليوم الأحد مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتور أمراجع غيث.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان طالعته “الساعة 24” إن الثني اطلع خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، على سير عمل وزارة المالية والتخطيط.

وكشف البيان أن هناك صعوبات تواجه عمل وزارة المالية والتخطيط خصوصا في ظل انعدام الإيرادات الحكومية والوضع السياسي الراهن.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات بما يضمن عدم عرقلة كافة الخدمات المقدمة للمواطن في حدود المتاح من بنود الميزانية العامة.