سامسونغ تطلق تلفازا يدعم تقنيات MicroLDE

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن تلفاز جديد بمواصفات مميزة يدعم تقنيات MicroLED.

ويعمل هذا التلفاز بمعالج Micro AlK، ويحتوي على مكبرات صوت توزع الأصوات بشكلٍ احترافي.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية التلفاز الجديد بشاشة عملاقة مقاس 110 بوصة مصنوعة من عدة طبقات، وتدعم الشاشة تقنيات MicroLED مما يجعلها توفر وضوحاً كبيراً في عرض الصور والفيديوهات.

وجاءت شاشة التلفاز بدون حواف، وبدقة عرض 2160*3840 بيكسل، وستدعم تقنيات Adobe RGB وDCI-P3، بالإضافة لقدرتها على عرض الفيديوهات بدقة Ultra HD، 4K، و8K.

ويتميز التلفاز الجديد بقدرته على الاتصال لاسلكياً مع الأجهزة والحواسيب والهواتف الذكية، بالإضافة لاتصاله بشبكات الواي فاي.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة ولا عن سعرها.

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