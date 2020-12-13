عاجل ليبيا الان

عقيلة صالح للنواب : البعثة وعدتني برئاسة المجلس الرئاسي الجديد

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رهن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استقالته من المجلس ، بتنفيذ البعثة الأممية لوعودها له بتنصيبه رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد.

و أوضحت مصادر نيابية أن عددا من أعضاء مجلس النواب، التقوا بـ عقيلة صالح ، لإقناعه بالاستقالة من رئاسة البرلمان على أمل إيجاد حل للأزمة ، محذرين من عواقب العناد الوخيمة على استمرارية و شرعية مجلس النواب.

و أوضحت مصادر من داخل اللقاء ، أن عقيلة صالح كشف عن اتجاه البعثة لتنصيبه رئيسا للمجلس الرئاسي و معه وزير الداخلية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة في السابع من يناير من العام القادم في جنيف.

و أضافت المصادر ان كلام عقيلة صالح يتفق مع تسريبات من ملتقى الحوار الليبي في تونس تتحدث، عن اتباع البعثة الأممية لسياسة المناورة بالإعياء لتسليم السلطة لعقيلة صالح و باشاغا في الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك