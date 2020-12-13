عقيلة صالح للنواب : البعثة وعدتني برئاسة المجلس الرئاسي الجديد

رهن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استقالته من المجلس ، بتنفيذ البعثة الأممية لوعودها له بتنصيبه رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد.

و أوضحت مصادر نيابية أن عددا من أعضاء مجلس النواب، التقوا بـ عقيلة صالح ، لإقناعه بالاستقالة من رئاسة البرلمان على أمل إيجاد حل للأزمة ، محذرين من عواقب العناد الوخيمة على استمرارية و شرعية مجلس النواب.

و أوضحت مصادر من داخل اللقاء ، أن عقيلة صالح كشف عن اتجاه البعثة لتنصيبه رئيسا للمجلس الرئاسي و معه وزير الداخلية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة في السابع من يناير من العام القادم في جنيف.

و أضافت المصادر ان كلام عقيلة صالح يتفق مع تسريبات من ملتقى الحوار الليبي في تونس تتحدث، عن اتباع البعثة الأممية لسياسة المناورة بالإعياء لتسليم السلطة لعقيلة صالح و باشاغا في الفترة القادمة.

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