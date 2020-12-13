شركة البريقة تؤكد توفر الوقود وتعلن وصول شحنات جديدة إلى مينائي طرابلس ومصراتة

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد، المواطنين بشأن إمدادات الوقود، مؤكدة توافره بنوعيه واستمرار الإمدادات بشكل طبيعي، معلنة وصول شحنات وقود جديدة إلى مينائي طرابلس ومصراتة.

وقالت الشركة في بيان «إن عمليات دخول وحركة النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعدة مسبقا لوصولها للموانئ الليبية»، مؤكدة وصول الناقلة «أنوار أفريقيا» فجر اليوم لمنطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري استعدادا للدخول لمنطقة التوزيع «حال تحسن الطقس».

ونوهت شركة البريقة لتسويق النفط أسباب تأخر وصول الناقلة «أنوار أفريقيا» إلى ميناء طرابلس «سببه سوء الأحوال الجوية»، لافتة إلى أنها نوهت عن ذلك في وقت سابق.

كما أعلنت الشركة عن انتهاء الناقلة «أنوار الخليج» من الشحن أمس ليلا وهي في طريقها لميناء طرابلس البحري لتباشر عمليات التفريغ بعد إنتهاء «أنوار أفريقيا»، مشيرة إلى «وجود خزان جاهز للاستلام من مصفاة الزاوية بكمية 7400 طن وجاري العمل على ضخها لمستودعات الشركة».

وأكدت شركة البريقة أن عمليات الإمداد من مستودع الزاوية لشـركات التوزيع «مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال المحطات»، متوقعة «وصول ناقلة بنزين 95 لميناء الزاوية بتاريخ 16 ديسمبر» الجاري.

وأضافت الشركة أن «حركة النواقل بميناء مصــراتة تسير وفق البرنامج المجــدول»، مشيرة إلى «وصول الناقـــلة (قيما) اليوم والمحملة بوقود البنزين ومباشرة عمليات الضخ والتوزيع»، مطمئنة «بأن الوقود بنوعيه متوفر ولا داعي للانجرار وراء الشائعات المغرضة والتي هدفها المواطن البسيط».

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن «خطواتها ثابته وتسعى إلى التغلب على جميع الظروف والعوائق»، مشيدة بموظفيها في مواقعهم المختلفة وكذلك المؤسســة الوطنيـــة للنفـــط على الدعـــم الدائم.

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