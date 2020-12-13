عقيل: استمرار التدخلات التركية في ليبيا يهدد بالانزلاق مجددا إلى الحل العسكري

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن ”المشهد الليبي الآن بات مفتوحا على كل السيناريوهات، في ضوء هذا الارتباك الواضح حيال المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وفي ظل الفراغ الذي أحدثه انسحاب الإدارة الأمريكية ورفع يدها عن الملف الليبي مع انتخاب جو بايدن”.

ولفت عقيل إلى أنه” هناك أطرافا بدأت تستغل هذا الفراغ، وأن مسارعة تركيا إلى تجديد الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لمدة عام وستة أشهر إضافية وعودتها إلى إرسال المرتزقة والأسلحة، يشير إلى احتمال الانزلاق مجددا إلى الخيار العسكري”.

وأضاف عقيل أنه” حين رُفعت الضغوط الأمريكية والدولية أصبح هناك قدر كبير من الغموض حول مستقبل الحوار السياسي الليبي، لافتا إلى أن ويليامز تبدو مهتمة بحزم حقائبها بعد انتهاء ولايتها، أكثر من اهتمامها بالتوصل إلى حلول تنهي الأزمة“.

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