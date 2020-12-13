الثني يبحث تحديات عمل مصلحة التخطيط العمراني

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدلله الثني اليوم الأحد، على سير عمل مصلحة التخطيط العمراني وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المصلحة عبدالحكيم السلطني.

وناقش الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه المصلحة، وآليات تذليلها، إضافة إلى علاقة المصلحة بمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة والمستقبلية.

وأكد الثني، على تعليماته بشأن ضرورة أخذ استشارة مصلحة التخطيط العمراني قبل البدء في تنفيذ أي مشروع من قبل الحكومة وأجسامها.