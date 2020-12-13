نائب رئيس البرلمان العربي: ندعو لإنهاء جميع أشكال التدخلات الأجنبية في ليبيا

قال نائب رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي إن اجتماع البرلمان العربي أمس السبت في القاهرة، جزء من سلسلة من الاجتماعات التي عقدها البرلمان الفترة الماضية لبحث مستجدات العمل العربي وقضاياه الراهنة بدءاً من القضية الفلسطينية، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في اليمن وليبيا.

وأوضح اليماحي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن البرلمان العربي دعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي أن الجلسة تم خلالها أيضا تأكيد دعم البرلمان للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تدعم سيادة الدولة على كامل أراضيها وتصون وحدتها وتنهى جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي.

يشار إلى أن البرلمان العربي اعتمد في ختام اجتماعاته أمس السبت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مشروع قرار حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول العربية.