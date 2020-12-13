المجلس الأعلى للدولة ينعى النائب عمر غيث قرميل

نعى المجلس الأعلى للدولة، عضو مجلس النواب عن الزنتان وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عمر غيث قرميل، الذي توفي اليوم الأحد، بعد معاناته مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقدم المجلس الأعلى للدولة في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» تعازيه إلى أسرة النائب عمر غيث قرميل وإلى أهالي مدينة الزنتان.

– وفاة عضو مجلس النواب عن الزنتان عمر غيث قرميل في المغرب

– البعثة الأممية تعزي في وفاة النائب عمر غيث قرميل

ونعى أعضاء من مجلس النواب زميلهم الراحل. كما قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعازيها إلى أسرة النائب وأهالي مدينة الزنتان.

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