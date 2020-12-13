الثني يؤكد ضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني قبيل أي مشروع حكومي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدلله عبدالرحمن الثني،اليوم الأحد ،على سير عمل مصلحة التخطيط العمراني وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المصلحة عبدالحكيم السلطني.

وناقش الاجتماع الذي عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه المصلحة، وآليات تذليلها، إضافة إلى علاقة المصلحة بمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة والمستقبلية.

وأكد الثني على تعليماته بشأن ضرورة اخذ استشارة مصلحة التخطيط العمراني قبل البدء في تنفيذ أي مشروع من قبل الحكومة وأجسامها.