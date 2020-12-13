المطارات تتابع خطة صيانة وتطوير مطار غدامس

عقد صباح اليوم الأحد اجتماعا بمقر مصلحة المطارات ضم الفريق المشكل لمتابعة مطار غدامس المدني برئاسة محمد علي الفيض رئيس قسم معايير السلامة بالمصلحة، وعضوية ممثلين عن الإدارات المختصة والمعنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة للزيارة ووضع خطة العمل وتوزيع المهام على اعضاء الفريق كل حسب تخصصه.

يشار إلى أن الخطوة تأتي بناءً على قرار صادر عن رئيس مصلحة المطارات يخص تشكيل فريق عمل للقيام بزيارة ميدانية وذلك لمعاينة المرافق المراد صيانتها وإنشائها وإعداد مجالات الاعمال والقيم التقديرية اللازمة لها.